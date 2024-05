Giro d’Italia - Thomas vince la quinta tappa in volata | battuto Pietrobon

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Benjaminoggi ladel2024, la Genova-Lucca di 178 km. Il 28enne corridore francese della Cofidis si impone in, battendo sullo sprint Andrea(Polti Kometa), scattato forse troppo presto a 400 dall’arrivo, alla fine terzo al traguardo. Secondo posto per Michael Valgren (Education First). Tadej Pogacar (UAE) mantiene senza problemi la maglia rosa. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .