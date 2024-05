Carlotta Benusiglio trovata impiccata a Milano - la Cassazione assolve in via definitiva l’ex fidanzato

(Adnkronos) – Diventa definitiva l'assoluzione per Marco Venturi nel processo per la morte dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio , la 37enne trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli a Milano il 31 maggio del 2016. I ...

assolto dall’accusa di omicidio in primo e secondo grado e assolto in via definitiva in Cassazione. Dopo quasi 8 anni, Marco Venturi, che era accusato della morte dell’ex fidanzata, la stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con ...