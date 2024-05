Rideva per l' esclusione del Cav Ma ora pure Santoro è fuori dalle elezioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il conduttore televisivo è stato messoin Nord-Ovestcandidature per le Europee, in attesa del ricorso al Tar: lui grida allo scandalo per il vizio burocratico, ma nel 2010 (quando la stessa cosa capito al Popolo delle Libertà alle Regionali) il "teletribuno" la pensava molto diversamente

Chi fustiga Roberto Vannacci non ha le carte in regola. Fabio Fazio fu esplicito: i suoi figli non dovevano stare a contatto coi «no vax». Continua a leggere

Terza tappa della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva 2024: dopo Keqiao e Wujiang, a Salt Lake City (Stati Uniti) in questo weekend vanno in scena le specialità del boulder e dello speed al maschile e al femminile. Prima giornata che è stata ...

Telimar ko a Recco: dopo tre anni di qualificazioni consecutive è fuori dalla Len Euro Cup - Il club dell'Addaura dà l'anima ma alla fine, per una sola rete, 15-14, è l'Iren Genova Quinto a conquistare anche gara 2 delle semifinali 5°/8° posto ...

Promemoria per Abodi: se l'Agenzia viola lo Statuto Uefa, Italia fuori dalle coppe e dall'Europeo - Mentre il ministro dello Sport convoca in fretta e furia il vertice del calcio per discutere dell'organismo governativo che dovrebbe decidere su bilanci e iscrizioni ai campionati, a Nyon ricordano ch ...

Donne lavoratrici, Save the Children: una su 5 è fuori dal mondo del lavoro dopo il primo figlio - Oggi più che mai la maternità si trova al centro del dibattito pubblico: ne parlano i media, i decisori politici, vengono avanzate proposte a favore delle madri lavoratrici. Nonostante questo, o… Legg ...