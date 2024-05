Giro d' Italia | la carovana rosa saluta Genova

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - Folla di appassionati, ma anche di semplici curiosi, oggi in centro città aper veder sfilare ladeld', in occasione della quinta tappaLucca di 178 km. La tappa vedrà anche un Gran Premio della montagna sul Passo del Bracco. Unperlustrativo della città di 8 km per raggiungere Quarto dei Mille dove è partito poi ufficialmente il gruppo. Sul palco are campioni e folla, e forse anche a cercare di dimenticare il terremoto politico che ha investito ieri la Liguria, il sindaco diMarco Bucci: "Siamo tutti contenti e vedo tanta gente qui intorno: ilè una delle manifestazioni più importanti. Facciamo vedere di che livello è la nostra città - ha detto intervenendo dal palco ...