Sea Watch in volo per monitorare un’imbarcazione in pericolo | le immagini dell’aereo in partenza da Lampedusa – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Seaha pubblicato ildel proprio aereo di ricognizione, il SeaBird, che decolla dall’aeroporto diverso il Mediterraneo centrale. “SeaBird, l’aereo di monitoraggio di Sea-– si legge in una nota – è partito poco fa daper una missione di monitoraggio nel Mediterraneo centrale”. Il veli, scrive ancora l’Ong in un successivo post “sta monitorando questa imbarcazione inin fuga dalla Libia. Il nostro equipaggio ha diffuso l’allerta ai mercantili nella zona ricordandogli il dovere di prestare assistenza a chi ne ha bisogno. Serve subito un’operazione di soccorso”. Ilarriva come un’apparente risposta al tentativo del governo di impedire alle Ong di usare gli aerei di monitoraggio per segnalare ...