Giro d’Italia 2024 - arrivano le strade bianche! I tratti in sterrato e la salita al 20% favorevole a Pogacar

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo tre giorni di calma (apparente) alsi torna a fare sul serio. Domani arriva una frazione veramente interessante, tra le più spettacolari di questa prima settimana: in programma la sesta tappa, da Viareggio a Rapolano terme. 180 chilometri, la prima parte senza particolari patemi, ma con una seconda metà di gara sicuramente scoppiettante. Siamo in Toscana ed ecco chele: treina scombinare i piani dei corridori. I primi due sono ravvicinati, a circa 50 chilometri dal traguardo: 4,4 chilometri il primo, 3,4 chilometri il secondo che però è tutto costantemente in ascesa. Il terzo più avanti, a 15 dall’arrivo con 2,4 chilometri. Da lì in poi comunque costanti saliscendi ed occhio alla rampa posta a 4 dal ...

La quinta tappa del Giro d’Italia doveva vedere protagonisti i velocisti , ma il gruppo sbaglia i conti e Benjamin Thomas ringrazia. Pogacar sempre in rosa. Dopo essersi salvati a Fossano e Andora, questa volta le squadre dei velocisti non sono ...

La conclusione della quinta tappa del Giro d’Italia 2023 di ciclismo su strada, da Genova al traguardo di Lucca, dopo 178 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia rosa , la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe ...

La quinta tappa è la prima giornata buona per le fughe. Benjamin Thomas (Cofidis) si prende il successo a Lucca , arrivando avanti a Michael Valgren (EF Education-Easypost) ed Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa), con il gruppo che ha così perso ...

Transito del Giro d'Italia a Savona, assessore Rossello: "Una festa per la città. La corsa nel futuro Sempre disponibili" (VIDEO) - L'assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello è soddisfatto per la riuscita del passaggio del Giro d'Italia nel comune capoluogo che ha dato il via anche alla partenza del Giro E - ...