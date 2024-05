Mia figlia si sposa La conduttrice tv già emozionata per Angelica | chi è il futuro marito

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A breve latornerà in tv ma è giugno il mese che aspetta con più ansia. Ed emozione: laprimogenita sposerà il compagno. Le voci di questo matrimonio circolano da tempo e ora, complice l’inizio del nuovo programma, la famosa mamma della futurane ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Al magazine ha raccontato il meccanismo della trasmissione in partenza venerdì prossimo su Rai2 ma anche di queste nozze che di sicuro la faranno commuovere. “Io sono una molto emotiva – ha spiegato la presentatrice – Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene, ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta”. Ma anche: “In tv non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia...

