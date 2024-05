(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una seduta 'grigia' per, con gli indici in rosso per tutta la seduta e solo in leggero miglioramento sul finale. Piazza Affari è il 'fanalino di coda' in una giornata di rialzi, la quarta consecutiva, per il resto d'che invece ha beneficiato della spinta ottimistica infusa dagli utili, miglioriattese,blue chip. Londra ha guadagnato lo 0,49%, Parigi lo 0,69%, Francoforte lo 0,37%, Madrid lo 0,65% mentre il Ftse Mib ha chiuso indello 0,27 per cento. Sul listinono gli ordini in vendita sulle, con Unicredit che ha lasciato lo 0,35%, Intesa Sanpaolo lo 0,14%, Banco Bpm l'1,86%, Popolare Sondrio l'1,54%, Mps lo 0,24 per cento. Leonardo, che non aveva potuto approfittare nella vigilia dell'effetto trimestrale, si è portata sugli ...

L’allentarsi delle tensioni in Medio Oriente continua a sostenere i listini in Europa e negli Stati Uniti. L’attenzione si sposta sulle trimestrali: corre General Motors dopo i conti, attesa per i numeri di Tesla. A Piazza Affari bene Tim nel giorno ...

Borsa: Milano ultima in Europa, pesa il calo delle banche - Borsa: milano ultima in Europa, pesa il calo delle banche - Una seduta 'grigia' per milano, con gli indici in rosso per tutta la seduta e solo in leggero miglioramento sul finale. (ANSA) ...

Borsa: Milano (-0,3%) chiude in coda all'Europa, trimestrali non bastano - Borsa: milano (-0,3%) chiude in coda all'Europa, trimestrali non bastano - Euro / Dollaro USA oro Francoforte Londra Parigi Ariston Holding (Teleborsa) (Teleborsa) - Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in ro ...

Borsa: in Europa nuovi massimi, indici spinti dalle trimestrali - Borsa: in Europa nuovi massimi, indici spinti dalle trimestrali - (ANSA) - milano, 08 MAG - La seduta sui mercati azionari in Europa si è chiusa con gli indici che salgono a nuovi massimi storici, con gli indici spinti al rialzo dalle trimestrali di società del cali ...