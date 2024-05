Ue - ' missione europea in Mali terminerà il 18 maggio'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Gli Stati membri dell'Unionehanno deciso di comune accordo di non prorogare il mandato dellaEutmoltre il 182024, a seguito della revisione strategica e delle consultazioni con le autoritàane, e tenendo conto degli sviluppi della situazione politica e di sicurezza sul terreno. Nei suoi undici anni di presenza in, Eutm ha sostenuto, su richiesta delle autorità, le Forze armateane e la forza congiunta G5 Sahel, contribuendo alla lotta contro la minaccia terroristica e sviluppando le forze di sicurezza e di difesaane". E' quanto rende noto il Servizio di Azione Esterna dell'Ue.

