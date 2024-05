Family business forum - incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Al via domani a Lecco il primo e più importante evento pubblico dedicato alle aziende familiari la principale forma di impresa Al via domani a Lecco nella sede della Camera di commercio, in via Tonale 28-30,, il primo e più importante evento pubblico dedicato alle aziende familiari la principale forma di impresa