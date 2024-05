2 000 € al mese per restare viva! L’incubo di una paziente e la sua lotta per il Servizio sanitario nazionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) I farmaci più innovativi – spesso quelli più efficaci – costano quanto un gioiello o un orologio di lusso, e non è accettabile. Dietro prescrizione medica, la signora affetta da una malattia neurodegenerativa che ha scritto alla testata online Fanpage, lo ottiene gratuitamente, ciò che l’ha portata a considerare: “Ricevo queste medicine senza pagare un euro, perché vivo in un Paese che si è dotato di un”. Effettivamente l’approccio universalistico alle cure (cosa non scontata, basti pensare al sistemastatunitense) è garantito dalla nostra Costituzione, all’articolo 32. Certo, la donna riconosce le “enormi lacune”, e secondo noi è anche un eufemismo, visto che “va sempre peggiorando”, come lamenta la stessa autrice della lettera. In questa missiva a Fanpage ha raccontato la sua ...

Copernicus: nel 2024 il mese di aprile più caldo mai registrato - Copernicus: nel 2024 il mese di aprile più caldo mai registrato - Il riscaldamento globale non si ferma e continua ad aumentare. L'aprile del 2024 è stato l'aprile più caldo mai registrato al mondo dalla metà dell'Ottocento, da quando ci sono rilevazioni ...

Il settore orafo italiano chiude il 2023 in corsa (+10,2%) ma il 2024 resta incerto - Il settore orafo italiano chiude il 2023 in corsa (+10,2%) ma il 2024 resta incerto - che ha pesato negli ultimi mesi dello scorso anno. Geograficamente, il settore è trainato dai primi quattro mercati in testa, rispettivamente Svizzera, Usa, Emirati arabi uniti e Francia, che hanno ...

“Da bambino giocavo poco distante”. Così l’ex Ceo di Google ha deciso di dare un milione di euro per la torre Garisenda a Bologna - “Da bambino giocavo poco distante”. Così l’ex Ceo di Google ha deciso di dare un milione di euro per la torre Garisenda a Bologna - L’ex ceo e presidente di Google, Eric Schmidt, ha donato un milione di euro per il restauro della Garisenda, una delle due torri di Bologna. Si tratta della cifra più ingente che il comune di Bologna ...