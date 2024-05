Vela | Berta-Festo balzano al terzo posto nella seconda giornata degli Europei 470 - undicesimi Ferrari-Dubbini

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Salgono di colpi Elenae Brunoal termine delladei Campionati2024 di, specialità 470, in scena questa settimana in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. L’equipaggio azzurro, ottavo dopo la prima, è salito oggi in top 3. In un day-2 contrassegnato da solo due regate che hanno chiuso la qualifying series, gli azzurri si sono resi artefici di un percorso nettoflotta bianca, imponendosi in entrambe le prove e salendo così a 28 punti (10 netti). Meglio di loro solo gli iberici Jordi Xammar-Nora Brugman, attualmente in testa a quota 13 (7 netti) dopo aver segnato un secondo e un sesto. Terza posizione poi per i transalpini Camille Lecointre-Jeremie Mion che, con un 6-2, hanno ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Viola come Il Mare 2, Data di Uscita. Can Yaman e Francesca Chillemi pronti a conquistare il pubblico con nuovi misteri e passioni. | Articolo originale scritto da ...

VIDEO | Tutto pronto per "La rotta dei Florio": 23 equipaggi al via dal golfo di Mondello - VIDEO | Tutto pronto per "La rotta dei Florio": 23 equipaggi al via dal golfo di Mondello - La regata d'altura è organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria con la collaborazione della Lega Navale Italiana di Trapani ...

La Turbocup degli Ufo22 si sposta sul Garda per la seconda tappa della Turbocup - La Turbocup degli Ufo22 si sposta sul Garda per la seconda tappa della Turbocup - Il tuo browser non supporta il tag video. Si prospettano più di venti equipaggi nella seconda tappa della Turbocup, ospitata dal Circolo vela Torbole l’11 e 12 maggio. La preparazione è d’obbligo per ...

Garda, arriva la Turbocup - Garda, arriva la Turbocup - Si prospettano più di venti equipaggi nella seconda tappa della Turbocup, ospitata dal Circolo vela Torbole l’11 e 12 maggio. La preparazione è d’obbligo per regatare in uno dei campi più emozionanti ...