Voglio baciarti qui - davanti a tutti Uomini e Donn - la damma provoca | Gianni Sperti cede

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ae è arrivato il momento della resa dei conti. Ida non sceglierà, mentre Daniele Paudice ha deciso con chi uscire dal programma: Gaia Gigli. Una scelta che, a quanto pare, è stata molto turbolenta. Prima c’è stato il faccia a faccia con Marika che, dopo essere stata messa al corrente del fatto che non sarebbe stata lei la scelta, ha augurato il meglio a Daniele e si è detta felice che abbia preso la sua decisone con il cuore. >> “Per te”. Isobel senza parole: Giulia Stabile l’ha davvero sorpresa. È successo tutto nello studio di Amici Venuto il momento di Gaia invece, Daniele le ha fatto presente di averla scelta: lei ha risposto di “sì”, a quel punto in studio sono piovuti dal soffitto i classici petali rossi. Petali rossi che invece non avrà Ida. La recente esperienza della tronista è stata caratterizzata da colpi di scena e ...