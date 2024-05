Napoli - infortunio Giacomo Raspadori | aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante

Preoccupa ancora lo stato di forma di Khvicha Kvaratskhelia in vista della sfida fra Napoli e Bologna. l’annuncio degli azzurri sul georgiano . Il pari maturato all’ultimo minuto fra Udinese e Napoli ha spento anche le ultime speranze partenopee per ...

Lunedì amaro per il Napoli , che oltre alla frenata nella corsa Champions a causa dell`1-1 contro l`Udinese arrivato all`ultimo per un gol di...

Ansia in casa Napoli per le condizioni di Osimhen, uscito per Infortunio al ginocchio contro l’Udinese. Esami strumentali nelle prossime ore. Il Napoli trema per le condizioni di Victor Osimhen, uscito anzitempo nella sfida contro l’Udinese a causa ...