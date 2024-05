Plusvalenze fittizie - nel mirino lo scambio Nainggolan-Zaniolo | cosa RISCHIANO Inter e Roma

Cosa rischia la Roma sul piano sportivo per il caso plusvalenze ? La Procura FIGC riceverà gli atti delle indagini dai PM Roma ni per valutare la situazione del club giallorosso: qui tutti i possibili scenari .Continua a leggere

rischio processo per gli ex amministratori della Roma, tra cui James Pallotta, presidente giallorosso dal 2012 al 2020, e riChiesta di archiviazione per l’attuale dirigenza del club tra cui il presidente e il vicepresidente del club, Dan e Ryan ...