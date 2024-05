Marito violento arrestato dalla Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È stato tradotto nel carcere di Regina Coeli, dagli agenti delladi Roma Capitale un uomo di nazionalità turca di 27 anni che maltrattava la moglie, una connazionale che, dopo l’ennesima vessazione ha trovato il coraggio di denunciare le violenze e minacce subite. Le indagini, svolte dal X Gruppo ‘Mare’ dellae coordinateProcura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno portato all’emissione da parte del Gip di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il soggetto che, insieme alla consorte e alla figlia di pochi mesi, risiedeva a Ostia Lido. L’uomo, in Italia da circa 1 anno e mezzo, aveva fatto venire a Roma la moglie da un paio di mesi, maconvivenza erano scaturite aggressioni fisiche e verbali, gelosie e violazioni della ...