Mercedes-AMG CLE 53 | 449 CV in un cabriolet mild hybrid

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con 449 CV e velocità che tocca i 250 km/h, la-AMG CLE 53 diventa una dellepiù ambite dagli appassionati La nuova-AMG CLE 53è una vettura che coniuga lusso, prestazioni e piacere di guida a cielo aperto. Presentata recentemente, questa cabrio rappresenta l’evoluzione della già apprezzata CLE 53 Coupé. Esteticamente, sfoggia un design aggressivo e raffinato, tipico del marchio AMG. La parte anteriore è caratterizzata dalla griglia Panamericana AMG, mentre sul retro spiccano i quattro terminali di scarico quadrangolari. La capote in tessuto si apre e si chiude in circa 20 secondi, anche in movimento fino a 60 km/h. Gli interni sono un connubio di lusso e tecnologia. I sedili AMG Performance garantiscono comfort e supporto ottimali. I due display, invece, sono da 12,3 pollici per ...