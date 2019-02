Fiorentina | Pioli | ' Con la Spal sarà dura | ci mancherà molto Pezzella'

Serie A Fiorentina - Pioli : «Fascia di capitano a Chiesa? Lo farà crescere» : SEGUI LIVE SPAL-Fiorentina Tutto sulla Fiorentina Classifica Serie A La cronaca Serie A Fiorentina spal Pioli Chiesa pezzella Tutte le notizie di Fiorentina Per approfondire

Fiorentina - Pioli a tutto campo : il futuro - Lafont ed il Var : “Il futuro? A Firenze ho fatto la scelta giusta, è una piazza stimolante e motivante. Sono contento e sono concentrato solo sulla nostra stagione che è molto importante. Non c’è tempo di pensare al futuro”. Sono le dichiarazioni di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. Su Lafont: “La società è stata brava a trovare un portiere con grande qualità ...

Fiorentina - Pioli : 'Più facile andare in Europa attraverso la Coppa Italia' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Radio Anch'io Lo Sport . Europa - 'Purtroppo nel girone di andata abbiamo perso qualche punto in campionato. Chi ci sta davanti è molto forte e non sarà facile recuperarlo, ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi ...

Fiorentina - Pioli ‘chiude’ il campionato : “il vantaggio della Juventus è diventato davvero importante” : L’allenatore della Fiorentina considera ormai quasi chiuso il campionato, visto il vantaggio accumulato sul Napoli “Sicuramente il fatto che la Juventus sia tornata a +11 è un vantaggio importante pensando alle capacità dei bianconeri“. E’ il pensiero sulla lotta scudetto del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, che ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ è tornato sulla corsa al vertice che ha ...

Fiorentina-Napoli - Pioli : “Non ci siamo arresi mai contro una delle migliori” : FIORENTINA NAPOLI 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio contro il Napoli: “Abbiamo avuto coraggio, accettando la parità numerica dietro. Abbiamo anche concesso ma era impensabile non farlo con una delle migliori del campionato. Mi è piaciuto l’atteggiamento di non arrendersi […] L'articolo Fiorentina-Napoli, Pioli: “Non ci ...

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Gara di grande coraggio - non ci siamo mai arresi' : Un punto prezioso, conquistato grazie a un'ottima prestazione di squadra e alle parate super di Lafont. La Fiorentina tiene a zero il Napoli al Franchi e Stefano Pioli non può che essere soddisfatto ...

Fiorentina-Napoli 0-0 - doppia frenata per Ancelotti e Pioli : Il Napoli pareggia 0-0 in casa della Fiorentina in una partita combattuta che però frena sia l'ipotetica rincorsa azzurra alla Juventus sia quella viola, un po' più concreta, alla zona Europa. Molte ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Napoli : diretta tv. Simeone tra i titolari di Pioli? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Napoli: diretta tv. Le mosse dei tecnici per gli schieramenti attesi domani al Franchi nella 23giornata di Serie A.

Fiorentina-Napoli statistiche - Pioli sempre perdente contro Ancelotti : FIORENTINA NAPOLI statistiche – Sabato alle 18:00 torna il campionato con la sfida tra Fiorentina e Napoli, uno scontro anche tra i rispettivi allenatori, che si sono incrociati in campo da avversari già da calciatori. Mentre i toscani, noni in classifica, cercheranno di restare agganciati alla zona Europa, i partenopei continuano la rincorsa alla capolista […] L'articolo Fiorentina-Napoli statistiche, Pioli sempre perdente contro ...

Fiorentina - Pioli : 'Dobbiamo vincere contro una grande squadra' : Firenze. Arriva la sfida col Napoli che riporta col pensiero al 29 aprile 2018 quando Simeone con una tripletta mandò in frantumi i sogni scudetto del Napoli. Pioli teme 'l'imprevedibilità del Napoli ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Ottenuta una settimana positiva» : UDINE - Dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell' Udinese oggi pomeriggio, il tecnico della Fiorentina Stafano Pioli ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Era questa la partita che avevamo ...

Astori - la Fiorentina torna a Udine : il ricordo commosso di Pioli - : La Fiorentina torna a Udine a quasi un anno dalla morte di Davide Astori , avvenuta il 4 marzo scorso. La trasferta friulana non può non ridestare ricordi nella squadra viola, e a Dazn l'allenatore ...

Fiorentina - Pioli ed il ricordo di Astori : “domenica giochiamo ad Udine - dove il capitano ci ha lasciati” : Davide Astori è sempre nelle menti dei tifosi della Fiorentina e di mister Pioli che lo ha voluto ricordare alla vigilia della trasferta di Udine “Purtroppo certe coincidenze esistono: abbiamo chiaro in mente che Davide aveva giocato l’ultima partita proprio contro il Chievo, aveva anche servito l’assist per il gol di Biraghi, e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest’anno. Sono situazioni ...