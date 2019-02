Il Papa alla Fao | ' Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri'

Il Papa alla Fao per il consiglio dei governatori Ifad - incontro con le popolazioni indigene : Il Papa 'ci aiuterà a sottolineare che dialogo, cooperazione e solidarietà vanno rinvigorite altrimenti a crescere sarà sempre più il fronte dell'indifferenza e il mondo non andrà avanti', sottolinea ...

Richard Gere di nuovo papà - a quasi 70 anni - : la moglie Alejandra - 36 - ha dato alla luce un maschio : Lo scorso settembre era stata la stessa 36enne imprenditrice spagnola a rivelare al mondo la gravidanza, pubblicando una foto sul proprio account Instagram dove lei e l'attore di Hollywood, che il ...

Richard Gere di nuovo papà (a quasi 70 anni) : la moglie 36enne ha dato alla luce un maschietto : Richard Gere è papà per la seconda volta, a quasi 70 anni. L'attore, che festeggerà il settantesimo compleanno il prossimo 31 agosto, ha avuto un maschietto da Alejandra Silva, la moglie 36enne sposata meno di un anno fa (i due erano convolati a giuste nozze il 18 aprile 2018, ndr). Il parto sarebbe avvenuto qualche giorno fa a New York, secondo le indiscrezioni diffuse dal magazine spagnolo Hola!. Per la coppia si tratta ...

In casa Marchisio si balla - i figli e la moglie del centrocampista scatenati : manca solo papà Claudio [VIDEO] : Claudio Marchisio è a San Pietroburgo mentre in casa sua i due figli maschi e la moglie Roberta Sinopoli si scatenano a ritmo di musica Mentre il resto della sua famiglia si trova a Torino e se la spassa a ritmo di musica, Claudio Marchisio si trova a San Pietroburgo, dove milita tra le fila dello Zenit. La moglie Roberta Sinopoli insieme ai figli Leonardo e Davide improvvisa un divertente balletto in casa e pubblica tutto sui ...

Papa Francesco ai magistrati : "Siate inclusivi - attenti agli ultimi e alla loro integrazione". L'appello del presidente dell'Anm : "Non ... : Il Papa fa il Papa, la politica governa e i magistrati amministrano la giustizia. Francesco ha intrecciato le tre dimensioni e ha dato alcune priorità. Sicuramente parole preziose, in certi tempi, ...

Georgina Rodriguez distrutta : "Devastata dalla morte di mio papà" : Georgina Rodriguez , sexy compagna di Cristiano Ronaldo, qualche giorno fa ha subito un brutto lutto familiare: il padre Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon è morto all'età di 70 anni. L'uomo, ex ...

Chiuso il viaggio del Papa negli Emirati - 170mila alla Messa : ' Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato '. Papa Francesc o lascia gli Emirati Arabi Uniti con l'abbraccio della comunità cattolica al termine della grande ...

Papa Francesco ad Abu Dhabi esorta i cristiani alla mitezza : non fate crociate : È importante la mitezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza; altrimenti, non porteremo frutto'. Nello stadio si prega in arabo. Ci sono fedeli caldei, copti, ...

Formula 1 - Mick Schumacher alla mostra dedicata a papà Schumi al Museo Ferrari. FOTO : Mick Schumacher, il 19enne nuovo pilota dell'Academy Ferrari e figlio del grande Michael, ha visitato la scorsa settimana il Museo Ferrari che dal 3 gennaio 2019 ospita una mostra per celebrare i 50 ...

Genitori di Jo Squillo/ Papà Aldo Coletti morto a pochi giorni dalla mamma : posticipato sbarco all'Isola : Genitori di Jo Squillo: Papà Aldo Coletti morto a distanza di pochi giorni dalla mamma dopo 60 anni di matrimonio, ecco spiegato lo sbarco in ritardo.

Papa Francesco alla Rota Romana : capisaldi del matrimonio sono l'unità e la fedeltà : Papa Francesco ha ricevuto in udienza, ieri, 29 gennaio 2019, i membri della Sacra Rota in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Nel suo discorso ha espresso la preoccupazione per l'...

Papa Francesco torna a lanciare l'allarme per la salute del pianeta : È quanto afferma Papa Francesco, citando anche la sua enciclica Laudato sì, nel messaggio inviato alla IV Conferenza Internazionale 'Per l'equilibrio del mondo' in corso a L'Avana , Cuba, . 'L'...

Papa Francesco alla Gmg di Panama : 'Maria è la più grande influencer della storia' : Oggi 27 gennaio, a Panama, il Campo San Juan Pablo II si è riempito di seicentomila giovani provenienti da 156 Paesi di tutto il mondo. L'apertura ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù è avvenuta lo scorso 23 gennaio con la partecipazione del Pontefice alla cerimonia nel Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera. Oggi Papa Francesco ha raccomandato ai più anziani di fare attenzione alle radici che si lasciano. E ai giovani ha ...

Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama e il selfie con Papa Francesco : Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama si esibisce per Papa Francesco e per un pubblico di oltre 700 mila persone, tanti solo coloro accorsi da tutto il mondo per prendere parte all'evento. "Se ci avessero detto che un giorno avremo cantato per il Papa, difficilmente ci avremmo creduto...", scrive Il Volo su Facebook nel condividere il primo di due selfie realizzati con il Papa. Il secondo è seguito da una didascalia che ...