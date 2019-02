Justin Bieber è depresso : il successo e il sesso promiscuo tra le cause : Justin Bieber è alle prese con la depressione. Lo rivela il settimanale 'People' secondo cui la popstar è in cura da terapisti ma ha anche il sostegno di un pastore e naturalmente della moglie Hailey ...

Justin Bieber - lotta alla depressione (e allo Xanax) con la sua Hailey : Justin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los Angeles«Nel 2017, durante il Purpose Tour, ero davvero depresso: ne ho parlato poco e sto ancora elaborato tante cose che ho taciuto». Justin Bieber si è messo a nudo nell’intervista di ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin : «Noi - casti fino alle nozze» : Justin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los Angeles«Non abbiamo fatto sesso fino alle nozze. La castità è stata una delle migliori decisioni che abbiamo mai preso». Lo hanno rivelato Justin Bieber, 24 anni e Hailey Baldwin, 22, nella ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin : niente rapporti intimi prima del matrimonio : Justin Bieber anni, 24, pop-star canadese e Hailey Baldwin, 22, nipote del famosissimo attore Alec Baldwin e modella, si sono aperti a Vogue America dove li vedremo nella copertina del numero di marzo. I due, che si erano conosciuti grazie ai genitori, avevano già avuto una relazione in passato per poi lasciarsi in malo modo "c'è stato un periodo in cui se entravo in una stanza lui se ne andava pur di non incontrarmi" spiega Hailey. Solo lo ...

Justin Bieber - 'ero depresso - dipendente dal sesso e dalla droga' : Dopo quasi 2 anni di silenzio, e un matrimonio lampo con Hailey Baldwin, Justin Bieber si è concesso una lunga intervista su Vogue Magazine, con tanto di splendida cover di coppia con l'amata moglie.Il cantante canadese ha affrontato gli anni più bui della propria vita, vissuti tra il 2013 e il 2018, tra tossicodipendenza e depressione.prosegui la letturaJustin Bieber, 'ero depresso, dipendente dal sesso e dalla droga' pubblicato su ...

Justin Bieber svela Drew House - la sua linea moda total-beige : Senza alcun annuncio eclatante, campagna pubblicitaria o conto alla rovescia via social, Justin Bieber ha lanciato la sua linea di abbigliamento, «Drew House»: un brand per uomo e donna che prende il nome dal secondo nome del cantante- Justin Drew Bieber -, e l’ispirazione dal suo stile fatto di felpe con cappuccio, t-shirt, pantaloni e bermuda. Tutto - o quasi - rigorosamente oversize e in tonalità beige. Dei capi moda ...

