Tav | alla Camera slitta voto su mozioni Lega | ‘Difficile dimostrare che non sta in

Peppino Di Capri : "Premio alla Carriera per Pino Daniele a Sanremo? SpetTava a me : io al Festival 15 volte - lui fu solo ospite" : PepPino Di Capri ha qualcosa da eccepire sul Premio alla Carriera che verrà conferito a Pino Daniele, scomparso quattro anni fa, durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo.È tutto ben fatto. Ma avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla Carriera a PepPino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli otTavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Tav - alla Camera le mozioni di Pd e Fi per dire sì all’opera : maggioranza alla prova. I dem : “Lega favorevole? Voti con noi” : Le mozioni del Pd e di Forza Italia per aprire la settimana, con il presidente della Regione Piemonte che tira per la giacca Matteo Salvini e lo invita a votarle dopo che il ministro ha ripetuto più volte che la Torino-Lione va fatta: “Allora Voti con noi – l’invito di Chiamparino – e dimostri concretamente da che parte sta”. Poi la visita del leader della Lega al cantiere di Chiomonte, per ribadire quel che ha già ...

Dalla Tav alle trivelle - tutti i dossier che dividono Lega e M5S : Ieri la nota congiunta di associazioni sindacali e imprenditoriali: «La Tav è imprescindibile perl'economia locale».

Dalla Tav alle trivelle - tutti i dossier che dividono Lega e M5S : Il dossier del Carroccio. Salvini contesta l’analisi costi-benefici: «I miei numeri dicono che va fatta». Replica di Conte: «Ancora attuale dopo 20 anni?». Trivellazioni, vacilla l’accordo. Il ministro Costa: «Non firmerò nulla». Di Maio lo appoggia: «Più lavoro con le rinnovabili». Per i leghisti così salta l’intesa...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli otTavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : "Dopo Sanremo dovremo sederci a un Tavolo" : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali. Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è solo conduttore ma anche ideatore e autore. Lo showman ha raccontato che il format è nato da zero, da un

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : 'Dopo Sanremo dovremo sederci a un Tavolo' : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali . Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è ...

Matteo Salvini ancora contro i grillini : si alla Tav : Chissà come andrà a finire in questa eterna disputa tra alleati divisi su tutto? Sulle trivelle alla fine ha prevalso

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli otTavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli otTavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli otTavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

La grana Costa sul Tavolo di Salvini e Di Maio. Sulle trivelle la palla passa ai capi politici : Minacce di dimissioni con cui i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono fare i conti quando le distanze tra Lega e M5s sono siderali. Al Senato in questi giorni c'è stato un tavolo permanente Sulle trivelle. tavolo guidato dai due capigruppo di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli e che però non ha portato a una soluzione. Anzi, tutt'altro. Adesso la questione, che rischia di far saltare o slittare ...

Catania - arrestato per terrorismo italiano convertito all’Islam : inciTava alla Jihad e a “fare pulizia a Milano - in Calabria” : Si era convertito in carcere nel 2011, a Caltagirone, mentre stava scontando una condanna a cinque anni di reclusione per violenza sessuale, il catanese Giuseppe D’Ignoti, 32 anni, arrestato dalla polizia per apologia del terrorismo. Diceva di essere marocchino e di chiamarsi Yussuf. Aveva iniziato una capillare campagna sui social media invocando una “guerra santa” in Italia. Per questo inviava inni in favore dell’Isis ed incitava a ...