Migranti | Tribunale ministri | ' Salvini abusando dei poteri ha sequestrato 177 persone'

Diciotti - il Tribunale dei ministri su Salvini : “Ha violato le convenzioni sul soccorso in mare e sequestrò 177 Migranti” : Abusò del suo potere sequestrando 177 persone e violò le convenzioni sul soccorso in mare. È per questo che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per il vicepremier. Matteo Salvini è accusato del reato di sequestro di persona aggravato “per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità ...

Migranti - dissequestrata la nave Aquarius : tribunale del Riesame annulla provvedimento disposto dal pm Zuccaro : Il tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro della nave Aquarius, gestita dall’ong Medici senza Frontiere e posta sotto sequestro il 20 novembre scorso dal pm di Catania Carmelo Zuccaro con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti. Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione A buon diritto, Luigi Manconi. Secondo Guardia di finanza e polizia, coordinate dalla procura di Catania guidata da Zuccaro, lo smaltimento illecito è ...

Migranti 'Qui è guerra con Malta'. Dagli atti del tribunale dei ministri i segreti della nave Diciotti : Dal momento del salvataggio dei 190 Migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui 'la nave ha ormeggiato nel porto di Catania', lo scorso 20 agosto, verrebbe esclusa 'l'astratta ...

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (4) : (AdnKronos) - Dunque, dal 15 al 20 agosto, "i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione risultano essere stati esercitati conformemente alle procedure e senza alcuna commissione di reato". Il tribunale dei ministri di Palermo ha inviato gli atti ai colleghi di Catania per "incompetenza terr

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (2) : (AdnKronos) - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita da Agrigento, passerà da Palermo a Catania... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!", aveva sbottato Salvini. Ma cosa avevano scritto i

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (3) : (AdnKronos) - Ma l'arrivo della nave Diciotti presso il porto di Catania ha segnato "l'inizio di una ulteriore fase, in quanto è stato impartito l'ordine al comandante Kothmeier di non 'calare la passerella' e lo scalandrone ed è stato predisposto un servizio di sicurezza e di vigilanza per impedire

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e governo. La storia li giudicherà e spero anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

**Migranti : processo al 'Generale' - Tribunale rigetta scarcerazione Mered** : Palermo, 17 dic. (AdnKronos) - Resta in carcere Mered Medhanie Yedhego, il giovane eritreo ritenuto dalla Procura di Palermo uno dei più grossi trafficanti di esseri umani. Nei giorni scorsi l'avvocato dell'imputato, Michele Calantropo, che ha sempre parlato di uno scambio di persona dell'imputato,

Migranti : Asgi - tribunale Milano condanna Comuni 'anti' richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) - Questa impostazione "è stata pienamente accolta dal tribunale di Milano (I sezione, giudice Paola Gandolfi, ordinanze del 21 e 22 novembre) che ha accertato il carattere discriminatorio delle ordinanze, ha condannato i Comuni a pubblicare la decisione sul sito del Comune e a un risarci