Huawei pieghevole | ci siamo | «Fra un mese lo smartphone | sarà 5G»

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno smartphone pieghevole e superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei , conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone , racconta il ...

Huawei lancia il 5G. E lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Huawei lancia il 5G : lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Si tratta, stando alle parole del capo del gruppo, del 'modem 5G più potente del mondo'. Contrariamente allo Snapdragon X50 visto il mese scorso alle Hawaii, il piccolo modem che arricchirà i chipset ...

Huawei lancia il 5G : lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Il primo smartphone con display pieghevole di Huawei dovrebbe far parte della linea Mate : Secondo alcuni rumor lo smartphone pieghevole di Huawei farà parte della gamma Mate . L'articolo Il primo smartphone con display pieghevole di Huawei dovrebbe far parte della linea Mate proviene da TuttoAndroid.

Tutti i nomi dello smartphone Huawei pieghevole : come si chiamerà davvero? : Per ora lo identifichiamo come lo smartphone pieghevole Huawei ma è indubbio che il device pieghevole del produttore cinese avrà un suo nome di modello specifico. Sulle possibili etichettature dello smartphone quest'oggi abbiamo nuove anticipazioni grazie all'autorevole fonte Android Headlines che ci fornisce un poker di opzioni più che papabili e tutte da analizzare. Una cosa sembra più che certa: lo smartphone pieghevole Huawei sarà ...