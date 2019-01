Giappone | frena l' attività manifatturiera a gennaio

Giappone - l'inflazione frena ancora a dicembre : frena l'inflazione in Giappone . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di dicembre , l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato un calo dello 0,2% su base mensile come il mese ...

Giappone - a dicembre frena la crescita dei prezzi alla produzione : Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di dicembre dopo il -0,3% di novembre e atteso ...

Giappone - produzione e vendite al dettaglio in frenata su acuirsi rischi economia : ... e le vendite al dettaglio hanno rallentato sensibilmente in un contesto che vede l' acuirsi dei rischi globali pesare sulla domanda e minacciare l' economia del paese altamente dipendente dalle ...

Giappone - consumi e vendite in frenata a novembre : Frenano i consumi in Giappone . Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria, METI,, nel mese di novembre le vendite al dettaglio sono scese su base mensile ...

Giappone : economia in frenata - governo taglia stime Pil e inflazione : Disastri naturali e l'indebolimento dell'export mettono il freno all'economia Giapponese. Lo comunica il governo di Tokyo, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione per questo e il prossimo anno fiscale. Nel dettaglio, per l'anno fiscale 2018, che ...