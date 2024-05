Falcinelli -polizia Miami avvia indagine

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 20.16 Ladihato unainterna sulla vicenda di Matteo,il 25enne italiano arrestato nella città Usa tra il 24 e il 25 febbraio scorso. In un video dellasi vedeincaprettato nella stazione di, mentre urla e dice di conoscere i propri diritti. "Temeva di morire", ha detto sua madre: "Ginocchio sul collo come per George Floyd.All'arresto,nel video delle bodycam, chiede di riavere i suoi due telefonini lasciati nel bar, ma tocca il badge dell'agente e scatta la violenza"