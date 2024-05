LIVE – Conegliano-Milano 2-1 25-14 - 23-2 - 25- -9, 18-21 | finale Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 5 maggio 2024) Latestualedi, Super Final della Cev2023/di. Le ragazze di Daniele Santarelli tornano in campo pochi giorni dopo essersi laureate nuovamente Campionesse d’Italia per giocarsi l’ennesimae sollevare il quarto trofeo stagionale dopo Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, appunto. Le pantere vogliono tornare sul tetto d’Europa anche per salutare nel migliore dei modi Robin De Kruijf, che da 8 anni veste la maglia gialloblù e nel giorno del suo 33esimo compleanno disputa l’ultima partita della sua carriera. Le ragazze di Marco Gaspari, sconfitte nella semidei Playoff Scudetto da Scandicci, da settimane preparano questa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Errore al servizio Milano 6-4 Magia di Egonu in diagonale strettissima da zona 2 6-3 Out Haak da seconda linea, tanti errori 6-2 Ancora Plummeeeeeeeer! Vincente in diagonale stretta da zona 4. Conegliano è ripartita forte 5-2 Vincente Plummer di ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Conegliano-Milano , Super Final della Cev Champions League femminile 2023/ 2024 di volley . Le ragazze di Daniele Santarelli tornano in campo pochi giorni dopo essersi laureate nuovamente Campionesse d’Italia per giocarsi l’ennesima finale e sollevare il quarto trofeo ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-10 Plummer! Vincente in parallela sulla riga da zona 4 9-10 Diagonale di Plummer da zona 4 8-10 Mano out Egonu da seconda linea 8-9 La pipe di Haak 7-9 Mano out Sylla da zona 4 7-8 Errore al servizio Conegliano 7-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ... Continua a leggere>>

live conegliano-milano 2-1, Finale Champions volley femminile in DIRETTA: lombarde in fuga nel quarto set, 12-15 - Quel che è certo è che, in ogni caso, l'Italia festeggerà un triplete tutto italiano in Europa per la settima volta nella storia. Ciò che ancora non è noto è però chi, dopo l'Igor Gorgonzola Novara in ... Continua a leggere>>

conegliano-milano, il risultato in diretta live della finale di Champions femminile - Già ufficiali le 30 convocate del nuovo Ct Velasco con diverse protagoniste in campo anche oggi con le maglie di Conegliano e Milano. Spicca il ritorno di Moki De Gennaro, libero dell’Imoco, ma non ... Continua a leggere>>

Serie A, Milan-Genoa 3-3: ennesimo stop per Pioli - I rossoneri soffrono a lungo ma riescono a ribaltarla, nel finale la beffa dell'autogol di Thiaw: la Juve può accorciare sul secondo posto ... Continua a leggere>>