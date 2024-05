Europei Under 21 di Judo - l’Italia vince il Medagliere | brillano 13 allori di gioia

(Di domenica 5 maggio 2024) Rijeka, 5 maggio 2024 – E’ prima nel21 del. La Nazionale Tricolore ha conquistato ben 13agliJuniores. A brillare in bacheca sono 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Dopo i successi della prima giornata (5 medaglie ottenute), sono arrivati anche quelli del programma conclusivo di oggi. E le medaglie al collo sono state otto. E a salire sul podio sono stati Ilaria Finestrone e Michela Terranova che hanno conquistato l’oro rispettivamente nei 52 e 57 kg, Rebecca Valeriani e Micaela Sciacovelli hanno messo al collo l‘argento nei 48 e 52 kg, come anche Emiliano Rossi nei +100 kg e poi le medaglie di bronzo. Quelle di Francesco Sansonetti e Simone Covi negli 81 kg, Gaia Stella nei 52 kg. Nella prima giornata di gare le medaglie sono state conquistate ...

Podgorica – Prenderà il via venerdì 5 aprile il 2nd Round di Qualificazione ai Campionati Europei Under 20 maschili , manifestazione in programma a Podgorica (Montenegro) e che si concluderà domenica 7 aprile. Per gli azzurrini di coach Michele Zanin si tratta della seconda chance di staccare il ...

Saranno Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina le avversarie dell'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria, in programma a Belfast il prossimo luglio. Gli azzurrini sono campioni in carica – lo scorso anno i ragazzi di Bollini superarono in finale il Portogallo, decisivo un gol di Kayode – e ...

europei e Mondiali giovanili, le stagioni in Serie A e il Miovolley: Chiara Scarabelli dice addio al volley giocato - Capitana dell'Italia giovanile, in azzurro ha vinto l'Europeo under 19 e il Mondiale under 20.

under 17 serie A/B - Nulla da fare per il Torino, avanza il Sassuolo dopo un netto 4-2 - PLAYOFF - Si ferma subito la corsa dei Torelli. In casa del Sassuolo gara subito in salita con la rete di Gyla già al 4', ma il primo tempo è un ...

Atalanta a Salerno farà turnover con tre under 23 - Tre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover, nell'ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedì prossimo col Marsiglia. (ANSA)