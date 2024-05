Milan-Genoa - Florenzi | In 10 giorni ci siamo giocati tutto Sui tifosi…

milan-genoa 3-3, rossoneri beffati nel finale: rimonta vanificata da un'autorete di Thiaw. La vittoria manca da un mese - colpo di testa di florenzi. Il terzino torna a segnare dopo quasi due anni, dall’8 maggio 2022 nel 3-1 al Bentegodi contro il Verona in piena cavalcata scudetto. L’inizio ripresa è un incubo per il ... Continua a leggere>>

Il Milan frena ancora, solo pari con il Genoa - Retegui non sbaglia e il Genoa si porta in vantaggio ... volta l'intervento dei difensori per trovare il pari: al 27' cross di florenzi e colpo di testa vincente di Gabbia. Il Milan rincuorato si ... Continua a leggere>>

milan-genoa 3-3, Pioli sui tifosi: "Forma di protesta da rispettare. Ecco perché ho cambiato Leao" - Nel post partita di milan-genoa, Stefano Pioli e Alessandro florenzi hanno analizzato con lucidità il 3-3 maturato questa sera allo “Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro. Un pareggio che serve a poco ... Continua a leggere>>