(Di domenica 5 maggio 2024) Nel primo trimestre del 2024ha fatto registrare un calo dei ricavi del 12%. Un risultato negativo per la prima parte dell’anno che va anche al di sotto delle previsioni degli analisti. Le motivazioni sarebbero legate a un calo dei volumi di auto vendute e al contempo a una politica rigida sui prezzi. L’amministratore delegato Carlos Tavares ha ribadito però chenon ha intenzione di vendere le proprie auto in perdita anche al governo inglese. Nel Regno Unito l’azienda sta infatti facendo fatica a rispettare il sistema di quote pensato dal governo per allontanare gradualmente il mercatodai motori a combustione.: cosa c’è dietro i dati del primo trimestre I ricavi del gruppo, che include anche tutti i marchi automobilistici ...

Milano, 30 apr. (askanews) – Stellantis chiude il I trimestre 2024 con ricavi e consegne in calo e un po’ di pressione sui margini, ma guarda con ottimismo soprattutto alla seconda metà dell’anno grazie all’arrivo di 25 nuovi modelli, di cui 18 bev. Negativa la reazione in Borsa : il titolo ha ... Continua a leggere>>

ancora un calo per Stellantis in Borsa . dopo il crollo del -10% di martedì in scia ai conti con la lente sui margini, il titolo a Piazza Affari cede il 3,8% a 20,12 euro. Continua a leggere>>

ancora un calo per Stellantis in Borsa . dopo il crollo del -10% di martedì in scia ai conti con la lente sui margini, il titolo a Piazza Affari cede il 3,8% a 20,12 euro. Continua a leggere>>

stellantis rallenta e litiga con Londra: la crisi dell’auto non è solo in Italia - I ricavi di stellantis sono in calo del 12% mentre l'azienda ha un contenzioso aperto con il governo inglese Nel primo trimestre del 2024 stellantis ha fatto registrare un calo dei ricavi del 12%. Un ... Continua a leggere>>

L'auto diesel più venduta in Italia è in offerta a maggio 2024 con uno sconto di 4.500 - La Fiat 500X è l'auto diesel più venduta in Italia nel 2024 e per il mese di maggio è in offerta con un interessante sconto. Continua a leggere>>

stellantis, qui crolla tutto: un mese da incubo, bruciati quasi 17 miliardi - Un periodo da incubo per la dinastia Agnelli-Elkann: le preoccupazioni riguardano stellantis e anche Cnh Industrial, il tutto per le pessime trimestrali del gruppo automobilistico, con le vendite in c ... Continua a leggere>>