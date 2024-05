Milan contestazione tifosi | la curva ABBANDONA San Siro prima del fischio finale! Solo uno striscione | IL RUMORE DEL SILENZIO

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Lazio, alcuni calciatori non hanno gradito la contestazione dei tifosi al termine del pareggio contro il Monza Il 2-2 di Monza non solo rallenta la corsa verso l’Europa della Lazio, ma non è stato affatto accettato e digerito dai tifosi i quali hanno rivolto alla squadra una dura contestazione. A ... Continua a leggere>>