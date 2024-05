Roma-Juventus | IN DIRETTA - squadre in campo

Giuntoli: “Chiesa è il presente della Juventus. La sua situazione va presa in esame” - Le sue parole: "Il futuro è nelle nostre mani. Cerchiamo di portare i punti a casa per raggiungerlo il prima possibile” ... Continua a leggere>>

roma-juventus, squadre in campo: ecco le scelte di De Rossi e Allegri - La Roma di De Rossi ospita la Juventus di Allegri. obiettivo dei giallorossi accorciare sul terzo e quarto posto, obiettivo dei bianconeri quello di staccare Bologna e proprio i capitolini nella lotta ... Continua a leggere>>

roma-juventus in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di roma-juventus in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN e Sky. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ... Continua a leggere>>