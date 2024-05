Nuoto - Aqua Alpha International | Curtis e Martinenghi protagonisti di giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) A Milano, nel Bocconi Sport Center, va in scena l’. Nicolòconquista la doppietta sui 50 e 100 rana, mentre arrivano ben tre successi per Sara, che è protagonista nei 50 dorso e nei 50 e 100 stile. La manifestazione ha visto partecipare diversi grandi nomi, come Martina Carraro, Lorenzo Zazzeri, Antonio Djakovic, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Matteo Restivo, Filippo Megli e Alessandro Ragaini. Federica Pellegrini, madrina dell’Cup, ha commentato il successo della: “È stato un pomeriggio splendido, non soltanto in acqua, ma anche per la bellezza di tutto il contorno. Vedere in corsia alcuni degli atleti di punta della nostra nazionale, tra cui ovviamente Sara ...