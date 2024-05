Auto contro il muro - guidatrice ferita e incastrata tra le lamiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Quarrata (Pistoia), 5 maggio 2024 – Una donna è rimastain un incidente avvenuto in via Larga a Quarrata (Pistoia). L’della donna ha urtato una recinzione muraria di una abitazione senza coinvolgere altre vetture e nell'impatto la conducente è rimastaall'interno. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata affidata alle cure del personale del 118 il quale decideva di trasportarla in ospedale tramite elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri.