Chiara Ferragni rompe coi super-consulenti assoldati dopo il caso Balocco | ecco perché gli esperti di reputazione non lavoreranno più per lei

(Di domenica 5 maggio 2024) È già finita la collaborazione trae Community, la società di consulenza in reputation management assoldata a dicembrel’esplosione del. Lo riporta il Corriere del Veneto. Alla base della rottura della collaborazione, riferiscono fonti dell’azienda, ci sarebbero le divergenze emerse nel corso dei mesi sulla linea da seguire nella comunicazione pubblica dell’influencer.e il suo team, in sostanza, avrebbero ignorato almeno parte delle raccomandazioni fornite daglidell’azienda guidata da Auro Palomba. Inevitabile, quindi, e a quanto pare consensuale, la fine della collaborazione., che al momento si trova negli Usa, deve gestire una situazione che resta delicata:la multa ...

