Niko Cutugno - nato da una relazione extraconiugale del cantante | “Così ho scoperto chi era mio padre”

Molto riservato e amante della musica, proprio come il suo papà. Niko Cutugno è il figlio del celebre cantautore Toto Cutugno, scomparso il 22 agosto 2023 dopo una lunga malattia. Pseudonimo di Nicolò, Niko solo in rare occasioni è apparso in televisione, come nell’intervista rilasciata a Mara ... Continua a leggere>>