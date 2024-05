Elly Schlein firmerà i referendum della Cgil per abolire il Jobs Act Renzi | Il suo Pd è per i sussidi - ora i riformisti vengano da noi

(Di domenica 5 maggio 2024) La segretaria del Pdper iche chiedono l’abrogazione di parti chiave delAct, la legge sul lavoro voluta dal Pd dell’allora leader e premier Matteo. Lo ha annunciato la stessa segretaria oggi da Forlì. «Ho già detto che molti del Pd, firmeranno così come altri non lo faranno. Io mi metto tra coloro che lo faranno. Non potrei fare diversamente, visto che è un punto qualificantemozione con cui ho vinto le primarie l’anno scorso», ha dichiaratoa marginefesta dell’Unità di Vecchiazzano, a Forlì. Dove trova spazio anche un banchettoper la raccolta firme. I...

