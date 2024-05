Panchina Napoli - è testa a testa fra due allenatori | le ultime

Secondo le ultime riportate dal quotidiano Repubblica Stefano Pioli sarebbe attualmente il favorito per la Panchina del Napoli . Stefano Pioli sarebbe il candidato principale per … L'articolo Panchina Napoli : Pioli il favorito , pronto un progetto di tre anni proviene da ForzAzzurri.net. Continua a leggere>>

Pioli è il favorito per la Panchina del Napoli, ma De Laurentiis ha in programma un incontro anche con Italiano Pioli è il favorito per la Panchina del Napoli, ma De Laurentiis ha in programma un incontro anche con Italiano. Il presidente vuole avere le idee chiare e parlare con tutti gli ... Continua a leggere>>