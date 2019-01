Trono Classico | Luigi Mastroianni di nuovo insieme a Valentina VIDEO

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : La Vendetta di Claudia Contro Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Teresa Langella si espone tantissimo con uno dei suoi pretendenti, mentre l’altro lo denigra. Luigi Mastroianni è impazzito, vuole dormire con una corteggiatrice. Claudia serve a Lorenzo, la sua Vendetta! Ecco cosa ha combinato! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella dice una bugia ad Andrea Dal Corso. La tronista si commuove davanti ad un gesto fatto da Antonio! Si sono registrate ...

Anticipazioni Trono Classico prossima settimana : Lorenzo mette alla prova Claudia e Giulia : Il Trono Classico di Uomini e donne è andato in onda ieri 18 gennaio, concedendo ampio spazio a Luigi Mastroianni e a quella che sembra una chiara preferenza per Giorgia. Nelle ultime puntate abbiamo assistito anche alle novità dei troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli: tra loro qualcuno appare ancora molto confuso mentre altri potrebbero essere molto vicini alla scelta. Ma come si evolveranno i loro ...

Uomini e Donne/ Una dedica speciale per Andrea Cerioli da... - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Ivan Gonzalez va a riprendere Sonia Pattarino? Indizi contrastanti sul suo ritorno in studio

Trono Classico Cerioli e Arianna - esterna con bacio : il pubblico nota un dettaglio : Trono Classico, bacio tra Andrea Cerioli e Arianna: un dettaglio non passa inosservato Scatta il bacio tra Andrea Cerioli e Arianna, nel corso dell’esterna andata in onda durante la puntata di Uomini e Donne del 18 gennaio. Il tronista si lascia andare con la corteggiatrice, baciandola appassionatamente. Il tutto accade dopo una sorpresa fatta da […] L'articolo Trono Classico Cerioli e Arianna, esterna con bacio: il pubblico nota un ...

Trono Classico - Nilufar Addati spiazza tutti : è vera crisi con Giordano? : Nilufar e Giordano di Uomini e Donne sempre più in crisi? Il gesto choc Pare davvero che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stiano affrontando alcuni problemi. Problemi che hanno fatto preoccupare molto i loro numerosissimi fan, i quali non hanno negato di temere che i due fidanzatini di Uomini e Donne potrebbero anche decidere di lasciarsi. E l’ultimo gesto di Nilufar Addati ha ancora di più preoccupato i supporter. Cosa ha fatto? In ...

U&D - anticipazioni Trono Classico : la Langella pronta alla scelta : La tronista Teresa Langella è pronta alla scelta tra Antonio e Andrea. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne di giovedì, 17 gennaio, e dove, come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la giovane napoletana si è detta convinta di essere giunta alla decisione finale che, come sappiamo, in questa stagione, verrà trasmessa nelle puntate serali di Uomini e Donne. Spoiler ...

Uomini e Donne/ Registrata l'ultima puntata di Teresa Langella - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Oggi, 18 gennaio 2019, una nuova puntata con grandi sorprese per Luigi Mastroianni...

Trono Classico - Luigi Mastroianni spiazza tutti : Sonia - Giorgia e Irene vanno via : Registrazione Trono Classico, Luigi Mastroianni in alto mare: ha chiesto nuove corteggiatrici Luigi Mastroianni sembra essere in alto mare a Uomini e Donne. Nella registrazione del Trono Classico di oggi, il tronista ha praticamente fatto capire di non essere coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. In settimana infatti Luigi ha visto Irene, Giorgia e Sonia […] L'articolo Trono Classico, Luigi Mastroianni spiazza tutti: Sonia, ...

Anticipazioni Trono Classico : Teresa bacia Antonio e litiga con Andrea - scelta vicina : Anticipazioni Trono Classico, Teresa Langella pronta alla scelta: ora la villa con Antonio e Andrea Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne sorprendenti oggi! La scelta di Teresa Langella è vicinissima: la tronista potrebbe scegliere già nella prossima registrazione! Oggi infatti è emerso che è pronta a fare la sua scelta, quindi insieme ad […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: Teresa bacia Antonio e litiga con Andrea, ...

Trono Classico : Luigi Mastroianni fa piangere Giorgia Iarrera : Luigi Mastroianni del Trono Classico contro le corteggiatrici: Giorgia in lacrime Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni circolate on line in questi minuti, pare davvero sia successo di tutto. E stavolta ad aver fatto molto parlare sembra sia stato Luigi Mastroianni, il quale avrebbe attaccato duramente le sue corteggiatrici. Il motivo? Il tronista avrebbe fatto un’unica esterna con ...

ANDREA DAL CORSO/ Torna a Uomini e Donne per Teresa Langella con un gesto d'amore - Trono Classico - : ANDREA Dal CORSO protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: un bacio passionale in arrivo tra il corteggiatore e la tronista Teresa Langella

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico : LORENZO ancora indeciso tra CLAUDIA e GIULIA : Uomini e Donne news: LORENZO, CLAUDIA e GIULIA, le ultime anticipazioni LORENZO Riccardi è dovuto correre ai ripari: nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: il ragazzo si è infatti dovuto scusare con GIULIA Cavaglià e CLAUDIA Dionigi, le sue due corteggiatrici, per essersi preso gioco di loro fingendo di voler scegliere una delle due. Scopriamo dunque insieme come sta proseguendo il percorso del tronista grazie alle anticipazioni sul ...

Uomini e Donne - Trono Classico : TERESA bacia ANDREA ed elimina KEVIN [anticipazioni] : Importanti novità per TERESA Langella nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la napoletana si è infatti lasciata andare ad un bacio con ANDREA Dal Corso, innescando la furia di Antonio Moriconi e KEVIN Basili, gli altri due suoi corteggiatori. Le anticipazioni segnalano che la Langella ha scelto di non portare in esterna KEVIN al fine di chiarire le ultime divergenze sorte con Antonio; quest’ultimo però, ...

Trono Classico Angela e Paolo : viaggi - amore e litigate. La situazione : Trono Classico Angela e Paolo: viaggi, amore e litigate. La situazione della coppia Paolo Crivellin e Angela Caloisi come stanno? La coppia sbocciata a Uomini e Donne procede a gonfie vele, tra un viaggio e l’altro, tanto amore e qualche litigata. D’altra parte l’amore non è bello se non è litigarello, sussurrava il detto. Proverbi […] L'articolo Trono Classico Angela e Paolo: viaggi, amore e litigate. La situazione ...