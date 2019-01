Precipita dal quarto piano del Tribunale di Milano | rischia le gambe giovane avvocato di

Haiti - morto un ragazzo Precipitato dall'ottavo piano della nave da crociera : Una terribile tragedia si è verificata ieri intorno alle ore 11:45 (ora del Pacifico) ad Haiti, dove un ragazzo di soli 16 anni è precipitato dall'ottavo piano della nave da crociera Harmony of the Seas, della compagnia Royal Caribbean. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, in quanto si è schiantato sul ponte sottostante. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dai media locali, pare che il 16enne stesse tentando di entrare nella sua ...

Precipita dalle cascate ghiaccio a 1500 metri : morto un alpinista in Piemonte : Un alpinista è morto oggi in Alta Valle di Susa, nella frazione Bar Cenisio, dopo essere Precipitato per una decina di metri dalle cascate di ghiaccio della zona, ad una altitudine di circa 1.500 metri. Quella di oggi è la terza vittima della montagna, in Piemonte, in soli sette giorni. L’alpinista si trovava con alcuni compagni di scalata che hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dell’eliambulanza del 118, l’equipe ...

Precipita dal balcone festeggiando capodanno : morto ragazzo di 22 anni : Il giovane è deceduto dopo nove giorni di agonia: era caduto dal balcone di un appartamento di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, dove stava festeggiando il capodanno con il fratello.Continua a leggere

Domodossola - Precipita dal terzo piano mentre ripara una finestra : morto 51enne : Il tragico incidente è avvenuto nella serata di lunedì a Domodossola. A perdere la vita un uomo di cinquantuno anni molto conosciuto in città, Franco Gesù. Secondo quanto emerso, l’uomo stava facendo alcuni lavori di riparazione a una finestra di casa quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto.Continua a leggere

Pescara - Precipita dal balcone mentre festeggia Capodanno : 22enne in gravi condizioni : L'episodio in una casa di Città Sant'Angelo, dove il ragazzo si trovava assieme ai due fratelli e alle loro rispettive fidanzate. La caduta sarebbe da attribuire ad una distrazione nell'ambito dei festeggiamenti ma sul caso indagano i carabinieri che hanno anche effettuato i rilievi di polizia giudiziaria e ascoltato i testimoni dell'accaduto per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.Continua a leggere

Giallo a Voghera. Dodicenne muore Precipitando dal secondo piano in via Bellini : Suicidio o incidente? E’ Giallo a Voghera (Pavia) dove è morta in circostanze tragiche una ragazzina di 12 anni. La

Precipita dal muretto in piazza mentre festeggia il Natale : gravissimo a 18 anni : mentre festeggia il Natale nella piazza del paese con gli amici, cade da un muretto e Precipita per diversi metri, riportando lesioni gravissime. Protagonista dell'episodio, avvenuto dopo le 5 del ...

Donna Precipita dal quarto piano e muore : fermato il compagno : I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza, hanno fermato con l'accusa di omicidio un uomo di 26 anni. Secondo gli...

