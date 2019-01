Napoli | ' È solo mal di pancia' | dimessa dall' ospedale | perde la vita poco dopo

Napoli - MANDATA A CASA DALL'OSPEDALE : MUORE A 36 ANNI/ 'Aveva solo mal di pancia' : doveva sposarsi a settembre : NAPOLI, Anna Siena MANDATA a CASA dell'ospedale: morta a soli 36 ANNI. 'Aveva soltanto mal di pancia'. La donna è deceduta poco dopo per un arresto cardiaco.

Napoli-Lozano : De Laurentiis tratta con Raiola. Milan - non solo Higuain : monta il caso Calhanoglu : Lozano, il Napoli fa sul serio. In programma c'è un incontro tra la società campana e l'agente del talento del Psv, Mino Raiola, per capire le condizioni dell'operazione. Il classe '95 è il profilo ...

Malagò "Napoli stop? Decide solo arbitro : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 10 GEN - "Ci sono delle regole da rispettare, regole poste da organismi nazionali e internazionali. Quindi non è questione di dire se il Napoli può o non può" Decidere di ...

Malagò 'Napoli stop? Decide solo arbitro : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 10 GEN - "Ci sono delle regole da rispettare, regole poste da organismi nazionali e internazionali. Quindi non è questione di dire se il Napoli può o non può" Decidere di ...

Mare bianco a Napoli - rischio beffa : solo una multa per l?inquinatore : Pensava di liberarsi di quell?immenso carico di poltiglia biancastra senza colpo ferire. Il piano era quello di approfittare dello spurgo davanti al palazzo di viale Gramsci,...

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Di Marzio : «Barella al Napoli a gennaio solo se parte Allan» : Costa 45 milioni È la trattativa più importante del calciomercato del Napoli. Non c’è dubbio. Quella che potrebbe portare alla corte di Ancelotti il giocatore del Cagliari Nicolò Barella. Stasera Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha raccontato che il Napoli potrebbe prendere il centrocampista della Nazionale già a gennaio. Ma soltanto se dovesse partire Allan. Il brasiliano interessa al Psg ma – ha precisato Di Marzio ...

Inter e Napoli - non solo Barella : è scontro per Almendra : Non c'è solo il gioiellino del Cagliari Barella a infiammare il mercato di Inter e Napoli . Se per l'azzurro è una corsa a due sempre più serrata, attenzione però anche al Milan,, lo scontro tra ...

Scontri Inter-Napoli - pesanti accuse per il capo ultras nerazzurro : rissa aggravata - omicidio e non solo… : Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, è stato arrestato a seguito degli Scontri post Inter-Napoli: i dettagli rissa aggravata, lesioni, omicidio e violazioni degli articoli 6 e 6 ter della legge 401/1989. Queste le accuse a carico di Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, arrestato stamane a Milano. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della digos della questura ...

Perché è superficiale dire che il Napoli di Ancelotti è basato solo sulle individualità : La lezione del 4-4-2 Napoli-Bologna è una partita che ha un certo impatto sul racconto tattico della squadra di Ancelotti. Il tecnico emiliano, ieri, ha mostrato – di nuovo – i motivi che l’hanno spinto a modificare lo schieramento base del Napoli, inserendo il doble pivote a centrocampo. Il 4-4-2 in fase di non possesso era ed è una scelta inevitabile se l’idea era quella di utilizzare dei terzini portati al gioco ...

Napoli-Koulibaly - accordo morale : parte solo per 150 milioni : Kalidou Koulibaly ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Napoli, che ha voluto l'ennesimo prolungamento per allontanare i top club. Secondo Rai Sport , nel nuovo accordo non c'è alcuna clausola di risoluzione, ma tra le parti vige un accordo morale: il difensore senegalese partirà solo per offerte da circa 150 milioni.

Residenze per studenti fuorisede A Napoli c'è posto solo per il 2 - 7% : A Napoli l'offerta di Residenze per studenti è davvero modesta, con poco più di 860 posti letto con una copertura del 2,7% degli studenti fuorisede. Un mercato, quello universitario, alimentato da ...

Scontri Inter-Napoli - parla la moglie del tifoso ucciso : "Era solo un gran lavoratore" : SCHERMA CORTA E CALCIO - Sì, lo sport era una parte importante della sua vita. Daniele è stato un buon atleta nella scherma corta, disciplina poco conosciuta in cui si combatte con un'arma lunga una ...

Spalletti : «Il Napoli ha qualità - da Ancelotti ho solo da imparare» : In conferenza stampa Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Inter-Napoli: «Una partita giocta bene da entrambe le squadre. Anche il Napoli ha fatto benissimo, volevano vincere esattamente come noi. Nel primo tempo siamo stati bravi a pressarli alto, poi nella ripresa abbiamo dovuto difendere. Però abbiamo sempre mantenuto viva la convinzione di poter ripartire, volevamo vincere. Lo abbiamo mostrato fin dal primo minuto». Spalletti ...