blogo

: The Orville, Adrianne Palciki sposa Scott Grimes - gossipblogit : The Orville, Adrianne Palciki sposa Scott Grimes - cinefilosit : #TheOrville 2x05: promo e trama dall'episodio - catgront : Marquei como visto The Orville - 1x2 - Command Performance -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)35enne modella e attrice americana,, diventata celebre in tv grazie al ruolo di Barbara Morse, alias Mimo, nella serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D., ha annunciato sui social il fidanzamento con, 47enne attore conosciuto sul set della serie The'Sono così felice di passare la mia vita con te', ha scrittosui social, con tanto di foto di coppia in bianco e nero in cui appare in bella mostra l'immancabile brillocco.The18 gennaio 2019 10:10.