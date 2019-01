Roma-Torino | conferenza Mazzarri | “Ho tanti assenti ma saremo tosti”

Roma-Torino - Mazzarri in cerca di riscatto : “bisogna reagire dopo il ko con la Fiorentina - siamo arrabbiati” : L’allenatore del Torino ha parlato del match dell’Olimpico, sottolineando come la propria squadra voglia riscattare il ko in Coppa Italia “La Roma è una squadra forte, noi però pensiamo solo a noi stessi, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Se stiamo bene in campo ce la possiamo giocare. Purtroppo da alcuni match stiamo raccogliendo meno di quanto seminiamo. Abbiamo alcune assenze, ma non voglio cercare alibi. Mi ...

Roma-Torino - Di Francesco : “Dzeko favorito su Schick - Zaniolo titolare” : ROMA TORINO DI Francesco- Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione in vista del match di domani contro il Torino, sfida fondamentale per iniziare al meglio la seconda parte di stagione. Massima concentrazione e voglia di fare bene. Il tecnico giallorosso, in conferenza stampa, ha anticipato qualche scelta sulla […] L'articolo Roma-Torino, Di Francesco: “Dzeko favorito su Schick, ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Torino obbligati a vincere - sul mercato fiducia a Monchi' : La Roma riprende il campionato con un solo imperativo: vincere . Troppo importante per i capitolini centrare il quarto posto , distante due punti, e garantirsi l'accesso alla prossima Champions League ...

Roma pronta all’ostacolo Torino - Di Francesco non ammette distrazioni : “obbligati a vincere! E su Belotti…” : Eusebio Di Francesco si appresta a rituffarsi nel campionato dopo la pausa invernale, c’è il Torino ad attendere la sua Roma “Conosco molto bene Mazzarri come allenatore, conosco la sua mentalità, le caratteristiche delle sue squadre. E’ molto attento a preparare la partita e fare la fase difensiva. Il Torino è una buona squadra, ha fatto fatica in casa quando ha dovuto imporre il suo gioco. E’ una squadra molto ...

Consigli fantacalcio 20 giornata : si riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: si riparte con Roma-Torino ...

Roma - Torino : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 19 gennaio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la webcronaca della partita. QUI Roma Di Francesco dovrebbe mandare in ...

Roma-Torino - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Sabato 19 gennaio si torna in campo e alle ore 15.00, allo Stadio Olimpico, andrà in scena il confronto valido per il ventesimo turno del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Torino. La compagine allenata da Eusebio Di Francesco va in cerca di continuità. Dopo aver ottenuto 3 vittorie nelle ultime 4 partite, i giallorossi sembrano essersi messi in carreggiata per avvicinarsi alla zona Champions League. La formazione capitolina, infatti, ...

Serie A - Roma-Torino : giallorossi favoriti contro i granata di Mazzarri : A distanza di 22 giorni la Serie A ritorna in campo. Le squadre sono reduci da un bel periodo di riposo dopo aver giocato anche nel periodo natalizio. In questa stagione, infatti, il massimo campionato italiano ha sperimentato il Boxing Day all'inglese. Si riparte dunque sabato 19 gennaio e per la Roma la prima giornata del girone di ritorno riserva l'impegno casalingo contro il Torino. Roma reduce dalla quaterna in Coppa Italia La squadra ...

Roma-Torino - pronostico e probabili formazioni : dubbi legati alle assenze per i tecnici : formazioni da inventare e pronostico tendente al giallorosso ma con possibili sorprese. Roma-Torino di sabato 19 gennaio alle 15,00 rischia di essere una partita difficile da interpretare a causa delle tante assenze da una parte e dall’altra. In totale saranno nove i giocatori indisponibili, cinque per Di Francesco e quattro per Mazzarri. Problemi da una parte e dall’altra in un match che già nasce complicato dalle esigenze di classifica delle ...

Arbitri : Rocchi per Napoli-Lazio - Roma-Torino a Giacomelli : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare domenica sera Napoli-Lazio, big match e posticipo della 1/a giornata del girone di ritorno di Serie A. Roma-Torino è stata affidata a Giacomelli di Trieste,...

Roma-Torino - probabili formazioni : Di Francesco ritrova Pellegrini : ROMA TORINO probabili formazioni – “Siamo consapevoli di dover fare meglio del girone d’andata per arrivare tra le prime quattro e accedere alla prossima Champions, ma non penso che il quarto posto sia a rischio. Nonostante qualche difficoltà siamo ancora lì e io ho molta fiducia nella Roma e nei miei compagni. Credo che possiamo […] L'articolo Roma-Torino, probabili formazioni: Di Francesco ritrova Pellegrini proviene da ...

Roma - Di Francesco ora ha "problemi" di abbondanza : con il Torino Zaniolo e Pastore per una maglia : Contro il Torino il dubbio sarà tra Pastore e Zaniolo, perché Lorenzo Pellegrini giocherà in mediana con Cristante. Ma già dalla partita contro l'Atalanta, Di Francesco avrà tre giocatori per una ...

Torna la Serie A - le quote di William Hill : Inter e Roma favorite contro Sassuolo e Torino : Torna la Serie A, le quote di William Hill: i bookmakers vedono la Roma favorita nel delicato match casalingo contro il Torino La Serie A Torna al centro della scena calcistica con la prima giornata del girone di ritorno. Ad accompagnare il ventesimo turno di campionato le Migliori quote di William Hill, in gioco dal 1934. Per l’occasione il bookmaker mette in campo anche imbattibili quote Maggiorate e dà il benvenuto ai nuovi utenti con ...

Calciomercato - affari sull’asse Roma e Torino : anche Belotti nel calderone! : Roma e Torino hanno intavolato una trattativa di Calciomercato che potrebbe coinvolgere anche il Gallo Belotti Roma e Torino sono negli ultimi anni club molto amici, diverse le operazioni sull’asse completate nelle recenti sessioni di mercato, ultima delle quali quella che riguarda Iago Falquè. Nelle ultime ore si fa un gran parlare di altre due possibili trattative che riguardano i club sopracitati. Secondo quanto rivelato da ‘La ...