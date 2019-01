Londra | scambi negativi per Melrose Industries

Londra : scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings : Rialzo marcato per Rolls-Royce Holdings , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Rolls-Royce ...

Londra : scambi in forte rialzo per Glencore : rialzo per Glencore , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,37%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Londra : scambi al rialzo per Halma : scambia in profit Halma , che lievita dell'1,99%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con ...

Londra : scambi in positivo per CRH : Rialzo marcato per CRH , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che CRH mantiene forza relativa positiva ...

Londra : scambi al rialzo per United Utilities : scambia in profit United Utilities , che lievita del 3,88%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Utilities rispetto all'indice, ...

Londra : scambi in forte rialzo per Melrose Industries : rialzo per Melrose Industries , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,34%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Londra : scambi negativi per Shire : Composto ribasso per Shire , in flessione dell'1,83% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Shire rispetto all'...

Londra : scambi in forte rialzo per Persimmon : Brilla Persimmon , che passa di mano con un aumento del 6,41%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon ...

Londra : scambi negativi per DCC : Composto ribasso per DCC , in flessione dell'1,98% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DCC più pronunciata rispetto all'...

Londra : scambi in forte rialzo per Bt Group : Prepotente rialzo per Bt Group , che mostra una salita bruciante del 2,02% sui valori precedenti. Il trend di Bt Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione ...

Londra : scambi al rialzo per Bunzl : Seduta vivace oggi per Bunzl , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bunzl evidenzia un andamento più marcato ...

Londra : scambi in forte rialzo per Scottish Mortgage Investment Trust : rialzo per Scottish Mortgage Investment Trust , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,51%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra ...

Barista italiano 20enne scambiato per musulmano e malmenato a Londra : Lo hanno scambiato per un musulmano e lo hanno riempito di botte. È quanto successo a un giovane Barista italiano trasferitosi a Londra.Il suo nome è Dario Antonioni e il 10 giugno dello scorso anno venne aggredito nei Surrey Quays da tre coetanei inglesi, due dei quali sono stati condannati in questi giorni al termine del processo. Il terzo uomo non è mai stato rintracciato dagli inquirenti.Il tribunale, infatti, ha condannato il 23enne Joshua ...