Carmine Bruschini di Braccialetti Rossi in Liberi di Scegliere | storia vera d’impegno

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Con protagonisti Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo edi, il 22 gennaio va in onda su RaiUnodi, il film diretto da Giacomo Campiotti che racconta ladi un progetto nato a Reggio Calabria per iniziativa di Marco Lo Bianco, giudice del Tribunale dei minori che decide di intervenire per togliere alle famiglie appartenenti alle cosche i loro figli affinché crescano in un ambiente sano e non ereditando un destino da criminali.In conferenza stampa la direttrice di Rai Fiction Tinni Andreatta ha spiegato di aver ritenuto sin dall'iniziodi"un racconto necessario, doveroso" e ha dunque immediatamente sposato il progetto, sia perché tratta di un momento della vita come l'adolescenza su cui c'è particolare attenzione nella linea editoriale Rai in questo momento (si veda il successo de La Compagnia del ...