Perché sulle farmacie si va verso la retromarcia corporativa

Perché dovremmo guardare con più attenzione i timbri sulle uova : novità in vista : La timbratura oggi avviene nei centri di imballaggio dove giungono uova da siti produttivi differenti e con diverse...

Ecco Perché è un Capodanno così mite. Ma arriva il gelo con neve sulle coste dall’Abruzzo alla Puglia : L’Italia resta al confine tra una tiepida alta pressione a Ovest, determinante soprattutto per le Alpi dove proseguirà il tempo sereno, sEcco, e a tratti molto mite (oltre 10 °C a 1000 metri tra domani e mercoledì 2 gennaio), e depressioni fredde sui Balcani che interesseranno l’Adriatico e il Meridione. La prima di queste causerà un temporaneo raf...

Perché è superficiale dire che il Napoli di Ancelotti è basato solo sulle individualità : La lezione del 4-4-2 Napoli-Bologna è una partita che ha un certo impatto sul racconto tattico della squadra di Ancelotti. Il tecnico emiliano, ieri, ha mostrato – di nuovo – i motivi che l’hanno spinto a modificare lo schieramento base del Napoli, inserendo il doble pivote a centrocampo. Il 4-4-2 in fase di non possesso era ed è una scelta inevitabile se l’idea era quella di utilizzare dei terzini portati al gioco ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La manovra slitta. Ecco Perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

F1 – Nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

Baby - ecco Perché non guardare la serie Netflix sulle squillo minorenni : C’è Chiara, la classica “brava ragazza” (che poi tanto brava non è) a cui va stretta la routine familiare. C’è Ludovica, detta “secchiello” per via del taglio di capelli alla Uma Thurman in Pulp fiction, che al contrario è la “cattiva ragazza“. E poi c’è Damiano, il ragazzo di periferia sbarcato ai Parioli con il suo carico di marijuana. Sono loro i protagonisti di Baby, la serie Netflix più ...

Baby - ecco Perché guardare la serie Netflix sulle “squillo minorenni dei Parioli” : Quo Vadis (Baby)? A leggere le sciocchezze pubblicate a caldo sul web si capiva che la madre del “andava fatto così” è sempre incinta. Baby, la serie Netflix su quello che in cronaca fu definito il giro delle “squillo minorenni dei Parioli” è un’opera gradevolissima, elaborata con cura a livello di scrittura, e recitata con parecchia grinta e professionalità. C’è poco da dire: quando attorno all’amo morboso del tette&culi si prova a ...

Ecotassa sulle automobili : ecco Perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Silvio Berlusconi vittima del ricatto M5s sulle frequenze tv : Perché Salvini è in difficoltà : I rapporti tra Lega e M5s rischiano di toccare un nuovo livello di rottura dopo l'ultimo annuncio da sponda grillina che suona tanto di minaccia nei confronti dei leghisti, attraverso un attacco ...

Bonus sulle bollette - un "lusso" per pochi : Perché dovrebbe diventare automatico : In Italia sono 9 milioni le persone che vivono in povertà energetica, ma con il complesso iter attualmente in vigore...

Red Land-Rosso Istria - un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più : Quando vengono strumentalizzate è come se le vittime venissero uccise due volte. Lo stesso accade quando vengono ignorate e condannate all’indifferenza. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, furono circa 7.000 gli Italiani vittime delle Foibe: donne, vecchi, bambini, partigiani italiani, intellettuali e contadini, militari e civili. Si stimano in 350.000 gli italiani che dovettero abbandonare le loro case e la loro terra. Iniziata come ...

Perché non abbiamo peli sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi : (foto: Getty Images) Perché testa, gambe e braccia hanno i peli e palmi di mani e piante dei piedi no? L’evoluzione umana ha guidato i cambiamenti che hanno portato l’uomo a essere come è oggi, peloso in alcune parti e glabro in altre, mentre i nostri antenati erano molto più pelosi di noi. Tuttavia, quali chiavi biologiche, nello specifico, hanno determinato questo assetto? A rispondere alla domanda è un gruppo che ha pubblicato la ...