Cristiano Ronaldo | gol in Juventus Milan di Supercoppa Italiana | è il 7° nelle ultime 8

Cristiano Ronaldo patteggia con il fisco : 18 milioni di euro e 23 mesi di carcere : Se in campo le cose vanno nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo, la stessa cosa non si può dire fuori dal rettangolo di gioco. Il fuoriclasse di Funchal ha vinto il suo primo trofeo con la ...

Cristiano Ronaldo dà la Supercoppa alla Juventus - : C'è la firma di Cristiano Ronaldo sulla Supercoppa italiana : il gol del portoghese decide la sfida di Gedda, in Arabia Saudita, a favore della Juventus. I quattro ammoniti del primo tempo , ...

Supercoppa - Cristiano Ronaldo : 'Volevo il primo trofeo con la Juventus' : 'Vincere il primo trofeo con la Juventus era quello che volevo e sono molto felice. Il nuovo anno è iniziato bene'. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai dopo avere deciso con un gol la ...

Supercoppa Italiana – Quanto amore in casa CR7 : Georgina Rodriguez ed i dolcissimi figli fanno il tifo per Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Tutto l’amore della famiglia di Cristiano Ronaldo durante la Supercoppa Italiana: grande tifo da parte di Georgina Rodriguez e dei dolci figli di CR7 La Juventus ha conquistato oggi pomeriggio la sua ottava Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha trionfato a Gedda sul Milan, grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Un’emozione speciale per l’attaccante portoghese che ha così conquistato il suo primo trofeo con la ...

Juventus – Milan 1 a 0 - il gol di Cristiano Ronaldo vale la Supercoppa italiana : Cristiano Ronaldo porta la Supercoppa italiana alla Juventus nel giorno in cui Gonzalo Higuain, il colpo dell’estate del Milan, saluta probabilmente i rossoneri. Dopo un primo tempo equilibrato, il colpo di testa del portoghese e l’espulsione di Kessiè hanno portato la coppa ai bianconeri. Il primo trofeo in bianconero di Cristiano coincide anche con l’allungo della Juve nell’albo d’oro della Supercoppa: otto contro le sette del Milan, che si ...

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

Juventus-Milan - le pagelle : Cristiano Ronaldo decide - Cutrone sempre in movimento : JUVENTUS: Szczesny 6 Prima uscita a vuoto su corner, si riscatta a fine primo tempo bloccando in due tempi una rasoiata pericolosissima di Calhanoglu. Cancelo 5,5 Alterna meraviglie offensive a ...

Supercoppa Italiana – L’emozione per il primo successo in bianconero e la dedica speciale - Cristiano Ronaldo : “ecco per chi è questa vittoria” : Le parole di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria dell’8ª Supercoppa Italiana della Juventus ed il primo trofeo in bianconero E’ la Juventus la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana. Grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha battuto il Milan a Gedda, conquistando il primo importantissimo trofeo del 2019. Oltre al primo importante successo dell’anno, la Supercoppa Italiana ...

Juve. Cristiano Ronaldo regala l’ottava Supercoppa italiana : Come da pronostico vince la Juventus. La Vecchia Signora si aggiudica la sua ottava Supercoppa italiana. Trionfo di misura per

Supercoppa - Juve-Milan 1-0 : decide il gol di Cristiano Ronaldo : La Juventus vince la Supercoppa. A Gedda basta un gol di testa di Cristiano Ronaldo nella ripresa per stendere il Milan, che poco prima aveva colpito una traversa con Cutrone, titolare al posto di ...

Cristiano Ronaldo regala la Supercoppa alla Juventus : Milan sconfitto 1-0 : Con una rete di Cristiano Ronaldo al 6' del secondo tempo la Juventus si aggiudica la Supercoppa. Il Milan ha chiuso in 10 per l'espulsione di Kessie. A breve il servizio completo LEGGI LA...

Supercoppa Italiana - la Juventus piega il Milan 1-0 e diventa la più vincente di sempre! Decisivo il solito Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono imposti grazie a un gol di testa di Cristiano Ronaldo e hanno festeggiato a Gedda (Arabia Saudita) davanti a 62000 spettatori: i Campioni d’Italia hanno conquistato il trofeo per l’ottava volta nella storia (l’ultima risaliva al 2015, avevano poi perso le ultime due edizioni proprio contro i rossoneri e contro la Lazio) e ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights Supercoppa Italiana : sintesi e gol. Cristiano Ronaldo non sbaglia mai : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno festeggiato a Gedda grazie a un gol di Cristiano Ronaldo al 61′, CR7 ha firmato la rete di testa concretizzando l’assist di Pjanic e ha così regalato ai compagni il primo trofeo stagionale. I rossoneri ci hanno provato, hanno colpito anche una traversa con Cutrone in apertura di secondo tempo, nel finale hanno recriminato per un ...

Cristiano Ronaldo Re di Supercoppa : la Juventus si gode l’8° successo - Milan furioso con Banti! : Supercoppa Italiana alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha giustiziato il Milan con un colpo di testa che ha battuto Donnarumma nel secondo tempo della gara di Gedda La Supercoppa Italiana va alla Juventus, l’8ª della storia bianconera. Dopo settimane caratterizzate dalle polemiche per la disputa dell’incontro in Arabia Saudita ed in merito alla presenza o meno di Higuain nel Milan, oggi le discussioni hanno lasciato spazio al ...