Francesco Chiofalo | cicatrice e convalescenza in una clinica riabilitativa a Roma foto

Francesco Chiofalo mostra su Instagram le cicatrici dopo l’operazione : Francesco Chiofalo mostra su Instagram le cicatrici dopo la difficile operazione effettuata per rimuovere un tumore al cervello. L’ex star di Temptation Island si sta lentamente riprendendo dopo aver subito un intervento lungo e delicato al cervello per eliminare una massa tumorale. Poco prima di Natale, Francesco aveva raccontato su Instagram di aver scoperto per caso l’esistenza del tumore e aveva anche annunciato che presto si ...

Francesco Chiofalo accusato di aver malmenato Selvaggia - lei sbotta : 'Ora la verità' : Da un po' di giorni a questa parte non si sta facendo altro che parlare di una questione che riguarda due ex concorrenti di Temptation Island. Francesco Chiofalo è stato accusato di aver "picchiato" la sua ex fidanzata Selvaggia e lei, dopo le accuse per aver mostrato poco interesse per la malattia che ha colpito il suo ex, ha deciso di sbottare e sui social ha detto: "Ora è il caso di far voce alla verità!" Il fidanzato Luca svela che Francesco ...

Francesco Chiofalo mostra le cicatrici dopo l’operazione : “Non potete immaginare il prurito”. Francesco Chiofalo riesce a scherzare sulla sua ‘capoccia’ mostrando ai follower i segni dell’operazione subita recentemente per asportare chirurgicamente un tumore al cervello. Un intervento che ha tenuto sulle spine i fan ma anche lo stesso ex partecipante di Temptation Island che poche ore prima di finire sotto i ferri non aveva nascosto la propria paura ai follower in una ...

Francesco Chiofalo a Mattino 5 - Selvaggia Roma : "Sono stufa" (video) : Oggi, lunedì 14 gennaio 2019, Mattino 5 ha dedicato un lungo spazio ai vip che, in questi mesi, sono vittime dei cosiddetti 'odiatori del web' che, a più riprese, sfoderano feroci critiche, attacchi e giudizi su qualsiasi tema. La situazione diventa assai delicata quando è coinvolta la sfera privata delle celebrities o dei propri familiari. Nel corso del talk show, sono stati citati, tra gli altri, i delicati casi di Nadia Toffa, Georgette ...

Francesco Chiofalo in clinica riabilitativa dopo l'operazione : il messaggio : L'ex concorrente di 'Temptation Island': "Grazie per il vostro affetto in un momento così difficile". Mercoledì l'intervento...

Francesco Chiofalo - il fidanzato di Selvaggia Roma dichiara : 'Lui l'ha picchiata' : Sembra non finire mai lo scontro social tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Ricordiamo che i due sono noti per aver partecipato, come coppia, a Temptation Island. I due, dopo la trasmissione, si sono lasciati e lei ha deciso di ricominciare a frequentare il suo ex fidanzato Luca Muccichini. Proprio quest’ultimo ha deciso di difendere la sua fidanzata dagli attacchi social. Il fidanzato di Selvaggia Roma attacca Francesco Chiofalo In questi ...

Francesco Chiofalo news - basta aggiornamenti dopo polemiche : cos’è successo? : Francesco Chiofalo dopo l’operazione: silenzio su Instagram Le ultime notizie su Francesco Chiofalo riguardano le polemiche sollevate da una parte dai suoi detrattori e dall’altra dal fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex di Lenticchio. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine e tra non molto potrà ritornare a casa, ma qualcuno – anche in momenti […] L'articolo Francesco Chiofalo news, basta aggiornamenti ...

Francesco Chiofalo : il ragazzo di Selvaggia Roma lo accusa di violenza : Lo scorso 9 gennaio, Francesco Chiofalo all'ospedale San Camillo di Roma si è sottoposto all'atteso e lungo intervento chirurgico per asportare un tumore al cervello. A seguito dell'intervento, in molti, tra gli utenti dei social, hanno criticato l'ex ragazza di Francesco, Selvaggia Roma, tacciando quest'ultima di essersi rivelata totalmente indifferente al problema di salute esposto in modo pubblico dall'ex-tentatore. Critiche a cui è seguita ...