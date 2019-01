Tav | la Lega in piazza sfida il M5S | “Non possiamo bloccare il Paese” 

A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte : la Lega? Nessun problema : Tradotto: lo stop ai lavori non è un'opzione possibile per la Lega tanto più in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia. Ma qualche aggiustamento è possibile, ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i migranti - la Lega non ha perso nemmeno sTavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su

Referendum Tav - scontro frontale Lega-M5S : Niente di meglio, per scaldare la piazza, della bozza su costi e benefici dell'alta velocità consegnata dagli esperti. Il progetto non ha superato l'esame e i sì Tav, che domani torneranno a ...

Tav - disaccordo crescente nella maggioranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Unica strategia sulla Tav : prendere tempo. Lega in piazza per il Sì - ma tieni i toni bassi : Tempo, tempo e ancora tempo. L'analisi costi-benefici sulla Tav è "arrivata solo in bozza", dice il ministro Danilo toninelli: "A fine gennaio penso potrò avere l'analisi completa". Ma questo sarà solo il primo passo su una strada ancora lunga e che, stando così le cose, ha un solo traguardo. Traguardo che non è vicino, bensì è oltre le elezioni Europee. Per adesso si gira attorno a un qualcosa ...

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

"Tav o morte no". Intervista a Riccardo Molinari - capogruppo della Lega alla Camera : Molinari: Tav o morte?Tav o morte no.Cioè: non salta il governo?Saltare no. Però sarebbe grave se il governo decidesse di bloccare i miliardi investiti, con i piani logistici fatti, con le prospettive di ricadute occupazionale. Sarebbe una scelta che muta le prospettive di futuro del Piemonte e anche del paese. Io, in caso, credo che l'ultima parola dovrebbe andare ai piemontesi, con un referendum.Riccardo Molinari, capogruppo ...

Lega alla manifestazione Sì Tav - Appendino : "Non rispetta il contratto di governo" : Botta e risposta a distanza tra Appendino e Salvini. Lei dice: 'Come sempre non giudico mai chi va in piazza, quindi se qualcuno è favorevole all'opera può tranquillamente andare a manifestare la ...

Tav : Chiamparino - bene Lega ma ora decida : ANSA, - TORINO, 11 GEN - "Mi auguro che domani, insieme a me, ci sia tanta gente a Torino al flash mob sulla Tav. E' anche importante che tutte le forze politiche favorevoli all'opera siano in piazza. ...

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorridere - così non rispettano il contratto di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"

Tav - Chiamparino : Lega si prenda responsabilità di decidere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Di Maio : Non mi stupisce Lega in piazza - ma c'è contratto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Renzi contro Toninelli : “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” : “Sulla Tav non esiste la possibilità di fermarsi. Toninelli mente o magari non le sa queste cose… Se la Lega si ferma sulla Tav è finita”. Così Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Tav, Renzi contro Toninelli: “Non c’è possibilità di fermarsi. O mente o non sa queste cose. Se la Lega si ferma è finita” proviene da Il Fatto Quotidiano.