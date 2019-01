Ecco ' Io sono Mia' | il film tributo su Mia Martini in anteprima al cinema

ChEcco Zalone : "Io a Sanremo? Balle : non avrei il coraggio. Sono timido - non snob. Parlo se ho cose interessanti da dire" : Checco Zalone torna sulle scene, complice anche l'annuncio di una sua possibile partecipazione come super-ospite al prossimo Festival di Sanremo. L'attore comico è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che va in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino. E proprio riguardo le ore notturne, Zalone ha detto:Come dimostra il fatto che stia parlando con ...

Allegri e Ambra Angiolini forse si sono sposati Ecco l’indizio : forse le nozze tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono state celebrate in gran segreto, come riporta il settimanale “Diva e Donna” che li ha pizzicati insieme con la fede al dito. sono arrivati da pochi giorni a Milano, dopo aver trascorso le feste a Londra. La loro storia d’amore travolgente e appassionante è sbocciata due anni fa. Le immagini della loro prima vacanza insieme hanno catturato l’attenzione non solo dei tifosi ...

Il mister non conta un tubo? Ecco chi sono i match analyst (e quanti ne ha Max Allegri) : Gli allenatori di oggi sono ignoranti! Il termine è forzato, ma serve per spiegare come, di questi tempi, la figura del match analyst sia diventata fondamentale per il lavoro di un tecnico top. Prendiamo Allegri: partita di campionato, conferenza stampa e interviste, lavoro di scarico, allenamenti i

Ecco perché alcune relazioni di coppia sono destinate a fallire : Quando all’inizio ci si innamora, tutto appare perfetto e si riconosce la persona che è al proprio fianco come l’unica con cui siamo in grado di creare degli obiettivi e delle prospettive future. A volte anche illudendoci e immaginando situazioni irrealistiche. alcune coppie sono perfettamente bilanciate, funzionano perché riescono a superare insieme le sfide della quotidianità, rafforzandosi avanti alle difficoltà e confermando il ...

Tish e Alberto Urso si sono lasciati? Brutto litigio - Ecco cosa è successo davvero : Rottura Tish-Alberto di Amici 18, i due cantanti litigano e si rinfacciano tutto cosa sta succedendo tra Alberto e Tish di Amici 2019? Il loro rapporto si è incrinato. Non riescono più ad andare d’accordo. Avevano palesato alcuni loro problemi qualche settimana fa, ma tutti hanno pensato che si trattasse di semplici bisticci da fidanzatini. […] L'articolo Tish e Alberto Urso si sono lasciati? Brutto litigio, ecco cosa è successo ...

Gli scimpanzé sono più evoluti dell’uomo? Ecco come l’istinto alla competizione ci influenza rispetto ai nostri “parenti” : Si discute spesso sul fatto che il successo evolutivo dell’uomo sia radicato in capacità e motivazioni sociali specializzate che determinano decisioni razionali, cooperative e sociali. Una manifestazione dell’”ultra socialità” umana è la tendenza al confronto sociale. Mentre solitamente gli studi sul confronto sociale si concentrano sul comportamento cooperativo ed enfatizzano le preoccupazioni per l’uguaglianza e la correttezza, alcuni ...

Messaggi Whatsapp : sono una prova legale - Ecco come usarli in un processo : Spesso capita di conversare Messaggi Whatsapp inviati da persone, a contenuto minaccioso e con l’uso di espressioni offensive. A questo punto sarebbe necessario agire legalmente, ma l’interrogativo è d’obbligo: “Si possono utilizzare questi Messaggi, in che modo possono essere utilizzati come prova in un processo?”. Cercherò, con un linguaggio semplice, comprensivo anche alla persona non addetta ai lavori e cioè non esperta di diritto, di ...

Grifo - Ecco Jandrei : 'Sono pronto'. E Sturaro è a un passo : Genova - Fisico imponente e un sorriso luminoso che promette molto bene: Jandrei Chitolina Carniel è arrivato ieri in città. 'Come sto? Sono felice di essere qui, pronto a iniziare la mia nuova ...

Lotteria Italia - Ecco i primi 5 biglietti vincenti : 3 sono in Campania - : sono quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500mila euro. Uno è stato venduto in Piemonte, un altro in Umbria. ecco la serie e i numeri

Lotteria Italia - Ecco i primi 5 biglietti vincenti : 3 sono in Campania : Lotteria Italia, ecco i primi 5 biglietti vincenti: 3 sono in Campania sono quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500mila euro. Uno è stato venduto in Piemonte, un altro in Umbria. ecco la serie e i numeri Parole chiave: ...

Lotteria Italia 2019 - la diretta : la fortuna bacia il Sud. Ecco dove sono andati i cinque biglietti vincenti di prima categoria : In diretta su Rai 1, la redazione di Leggo.it sta seguendo ? Soliti Ignoti ? Il Ritorno ? Speciale Lotteria Italia?, lo show condotto da Amadeus abbinato ai biglietti...

Lotteria Italia 2019 - la diretta : Ecco dove sono andati i cinque biglietti vincenti di prima categoria : In diretta su Rai 1, la redazione di Leggo.it sta seguendo ? I Soliti Ignoti ? Il Ritorno ? Speciale Lotteria Italia?, lo show condotto da Amadeus abbinato ai biglietti...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiche : “Ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...

Politica - Reddito di Cittadinanza : Ecco quanti soldi si possono prelevare : I l beneficiario del Reddito di Cittadinanza dovrà essere in possesso della Cittadinanza italiana 'o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di ...