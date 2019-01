Da Brindisi al Qatar per fare le orecchiette allo sceicco - l'89enne nonna Teresa a corte per Natale : Vent'anni fa la donna accolse in casa sua, senza sapere chi fosse, Al Thani, che aveva bisogno della toilette. Un gesto che l'emiro non ha scordato: per lei una vacanza da favola a Doha con la famiglia